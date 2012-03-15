У Києві відбудеться ІІІ Олімпіада бойових мистецтв

Київ. 15 березня. УНІАН. 23 березня в київському Палаці спорту відбудеться ІІІ Олімпіада бойових мистецтв.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН президент Міжнародного союзу бойових мистецтв, президент Федерації кіокушин-кан шогайкукай карате України Геннадій ЧМІЛЕНКО.

За його словами, на Олімпіаді будуть представлені такі види бойових мистецтв як комбат дзю-дзюцу, кіокушин карате, карате шотокан, кунгфу саньда, бойове самбо, кікбоксинг, сегу будо, мікс файт, муай тай, хортинг, кураш, таолу.

У рамках Олімпіади відбудуться такі турніри: Чемпіонат світу з комбат дзю-дзюцу, Кубок Європи з кіокушин карате, Кубок України з бойового самбо, Чемпіонат України з ушу таолу, Кубок консула Королівства Таїланд з муай тай, Кубок національного чемпіона з кікбоксингу, Кубок України з кунгфу саньда, Чемпіонат України із сегу будо (до будо), Чемпіонат України з боротьби кураш, Чемпіонат України з карате шотокан, Чемпіонат України з хортингу, Вечір рекордів Професійної ліги стронгменів.

Генеральним партнером Олімпіади бойових мистецтв виступає група страхових компаній «Іллічевська».

Г.ЧМІЛЕНКО зазначив, що державні чиновники не виявили зацікавленості до проведення Олімпіади бойових мистецтв. «З боку держави інтересу немає ніякого абсолютно. В кращому разі у нас виходить головне завдання співпраці з державою - зробити так, щоб держава не перешкодила», - сказав він.

За словами Г.ЧМІЛЕНКА, організатори олімпіада мають намір зібрати гроші для спортивного клубу дитячого будинку у Василькові «Сонечко».

Як зазначив представник національного проекту «Книга рекордів України» Ігор ПІДЧИБІЙ, Олімпіада бойових мистецтв буде зафіксована в Книзі рекордів України в категорії «спорт - масові заходи».

«ІІІ Олімпіада бойових мистецтв - це найбільший спортивний захід щодо кількості учасників в Україні», - сказав І.ПІДЧИБІЙ.

За його словами, насамперед оцінюватиметься кількість учасників. І.ПІДЧИБІЙ зазначив, що, за попередніми даними, очікується не менше тисячі учасників.