Тимчасова контрольна комісія вивчить питання забудови Паркової алеї

Київ. 15 березня. УНІАН. Київрада створила Тимчасову контрольну комісію з вивчення питання щодо забудови Паркової алеї, до складу якої увійдуть представники більшості фракцій.

Як повідомив УНІАН ініціатор створення комісії, депутат Київради Олександр Бригинець, «за» проголосували 98 зі 113 депутатів.

«Мало того, що всупереч законодавства приватній компанії під виглядом вертолітного майданчика для Президента була виділена земельна ділянка для будівництва розважального центру, що зруйнувало цілісність панорами вздовж Дніпра (чим занепокоєний навіть Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), то тепер, якщо поруч із ним з’являться ще й два будинки, схили втратять будь-яку історичну та естетичну цінність. Їх просто не стане. Не виключено, що на цій алеї заплановано будівництво інших будинків, про яке ми ще не знаємо», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він нагадав, що на схилах Дніпра вздовж Паркової алеї між стадіоном «Динамо» і майбутнім вертолітним майданчиком із вбудованими нічними клубами, суші-барами та боулінг-клубами планується будівництво двох шестиповерхових будинків.

Як відомо, земельна ділянка для будівництва вертолітного майданчика була виділена 28 грудня 2010 року рішенням Київради про передачу земельної ділянки площею 2,18 га на Парковій дорозі у Печерському районі ТОВ «Амадеус Ко» для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури. Про будівництво двох 6-поверхових споруд стало відомо під час розгляду одного з проектів на секції Містобудівної ради м. Києва.