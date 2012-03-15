Створено комісію зі збереження Біличанського лісу

Київ. 15 березня. УНІАН. Київрада створила тимчасову контрольну комісію для вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються як КП «Святошинське лісопаркове господарство».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 108 з 113 зареєстрованих в залі депутатів.

Як повідомив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис МОСКАЛЬ, комісія має детально вивчити ситуацію і напрацювати комплекс заходів, спрямованих на захист лісу від вирубки, що відбувається з дозволу Коцюбинської селищної ради.

«Переконаний, що для збереження Біличанського лісу йому необхідно надати природоохоронний статус. Адже на об’єктах природозаповідного фонду встановлюється заповідний режим і діють спеціальні вимоги для охорони території», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат нагадав, що Коцюбинська селищна рада всупереч вимогам законодавства передала громадянам у власність понад 70 га Біличанського лісу і надала дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для житлового будівництва загальною площею більш як 75 га.

Разом з тим Коцюбинська селищна рада направила звернення в Київраду про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміну меж селища Коцюбинське і, зокрема, пропонує збільшити територію майже на 4 тис. га за рахунок земель Святошинського лісопаркового господарства, яке розташоване на території Києва.