У Дніпровському районі до кінця 2012 року планується завершити реконструкцію легкоатлетичного манежу

Київ, 15 березня. УНІАН. У Дніпровському районі столиці до кінця 2012 року планується завершити реконструкцію легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності на проспекті П. Тичини, 18.

Про це УНІАН повідомили у Дніпровській райдержадміністрації.

Загальна вартість реконструкції цього об`єкта становить 14,372 млн. грн., з них робіт виконано на 9,07 млн. грн.

Крім того, районна влада планує у 2013 році завершити реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-а. Загальна вартість робіт становить 9,8 млн. грн., з них на 2012 рік – 705 тис. грн. (в тому числі на проектні роботи - 525 тис. грн).

За словами голови Дніпровської районної державної адміністрації Олександра ШЕВЧУКА, слід виявляти більшу наполегливість у виконання всіх планів щодо покращення спортивної інфраструктури району.