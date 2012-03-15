Міська влада допоможе підприємцям з Лук’янівського ринку

Київ. 15 березня. УНІАН. Київська міськдержадміністрація в особі Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення запропонувала підприємцям, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», місця для торгівлі на комунальних ринках міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами в.о. начальника управління Станіслава ГОЛУБОВА, «ми не маємо права втручатися у конфлікт, який виник між двома суб’єктами підприємницької діяльності, проте маємо можливість допомогти людям, які працюють на Лук’янівському ринку, аби вони не залишилися без роботи. Сьогодні ми запропонували їм місця на комунальних ринках Києва, зокрема, на Володимирському ринку, на Житньому та Бессарабському ринку.

Він підкреслив, що міська влада допомагатиме з розміщенням усім підприємцям, які звертатимуться до профільного управління.

Сьогодні біля стін адміністративної будівлі Київської міської ради зібралося понад 200 підприємців, що працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок». Вони звернулися з проханням до депутатів створити спеціальну комісію та втрутитися у конфлікт, який розгорівся між новим та попереднім власником акціонерного товариства.