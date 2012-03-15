Парк "Відрадний" став "Київською спадщиною"

Київ. 15 березня. УНІАН. Київрада перейменувала комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку «Відрадний» у комунальне підприємство «Київська спадщина».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

За нього проголосувало 76 зі 113 зареєстрованих в залі депутатів.

За інформацією голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики Дениса МОСКАЛЯ, цим же рішенням встановлено розмір статутного капіталу новоствореного комунального підприємства в розмірі 107 тис. грн.

Депутати закріпили за КП «Київська спадщина» на праві господарського відання нежитлові приміщення загальною площею 1433 кв. м за адресою: вул. Стеценка, 22 та передали вказані нежитлові приміщення з балансу КП «Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління» на баланс «Київської спадщини».