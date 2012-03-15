Обдаровані маленькі кияни отримуватимуть персональні стипендії

Київ. 15 березня. УНІАН. Депутати Київради вирішили 100 обдарованим дітям надати персональні стипендії від міськради в розмірі 300 грн. на місяць протягом року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 88 з 112 зареєстрованих в залі депутатів.

Як зазначила заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА, 100 персональних стипендій отримають учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів столиці, які мають високі досягнення в навчанні та мистецтві, беруть активну участь у суспільному житті навчального закладу та міста.

Кандидатів на персональну стипендію Київради визначить конкурсна комісія, до складу якої ввійдуть депутати Київради, спеціалісти Головного управління освіти та науки, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів та комунального позашкільного навчального закладу «Київська мала академія наук учнівської молоді» Київського університету імені Бориса Грінченка.

За словами Г.ГЕРЕГИ, підтримка талановитої молоді - важливий крок на шляху зміцнення інтелектуального потенціалу столиці.

«В минулому році Київрада прийняла програму «Освіта Києва. 2011-2015 роки», мета якої підвищення конкурентоспроможності та якості освіти у м. Києві. У бюджеті 2012 року збільшено фінансування освітньої галузі на 23 %. Логічним продовженням цих заходів має стати підтримка обдарованої молоді, мотивування школярів до покращання результатів навчання», - сказала вона.