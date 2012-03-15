Київ. 15 березня. УНІАН. Засновано пам’ятну медаль з нагоди 1530-річчя Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

За нього проголосували 76 зі 113 зареєстрованих в залі депутатів.

Передбачається, що до 23 березня буде розроблено порядок присвоєння медалей. Їх буде випущено 1530 штук. Фінансування здійснюватиметься за рахунок міського бюджету.

Відзнаки отримають до Дня Києва видатні кияни, а також іноземні гості столиці.