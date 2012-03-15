У Києві посадовці одного із ТОВ привласнили понад 4 млн. грн.

Київ. 15 березня. УНІАН. Київською прокуратурою захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері порушено кримінальну справу відносно посадових осіб ТОВ «Берлінвассер Інтернаціональ-Ост» за нецільове використання і привласнення понад 4 млн. грн., виділених на реконструкцію Бортницької станції аерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході дослідчої перевірки встановлено, що бюджетні кошти, виділені за результатами тендеру 2009 року Головним управлінням капітального будівництва КМДА на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції, були привласнені посадовцями зазначеного підприємства та розтрачені на інші цілі.

Розслідування кримінальної справи доручено слідчому Київської прокуратури захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері.

*** Ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.