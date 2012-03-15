Столична влада обіцяє зберегти обсяги будівництва доступного житла

Київ. 15 березня. УНІАН. У 2012 році у Києві збудуть 722 квартири за програмою «70х30».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як підкреслив голова КМДА Олександр ПОПОВ, «ми хочемо дати змогу киянам покращити свої житлові умови. Загалом, Програма будівництва доступного житла у Києві до 2017 року передбачає зведення близько 27,7 тис. квартир за схемами фінансування: «50х50», «70х30» та «50х30х20». Важливо, що за програмою «Доступне житло» працівники бюджетної сфери зможуть придбати квартири за півціни – половину вартості квартири компенсуватиметься з державного та міського бюджетів».

Він нагадав, що минулого, 2011 року, за міською програмою будівництва доступного житла «70х30» черговикам квартирного обліку було розподілено 873 квартири.

За даними КМДА, за минулий рік холдингова компанія «Київмісьбуд» збудувала 213 тис. 440 кв. м. загальної житлової площі і забезпечила киян 2 тис. 799 квартирами. Загалом найбільшим забудовником Києва було введено в експлуатацію 13 будинків у столиці.

У списку найактивніших столичних забудовників присутні також акціонерні товариства холдингу «Київміськбуд». Зокрема ПАТ «ДБК-4», який за минулий рік ввів в експлуатацію 940 квартир загальною площею 63 тис. 381 кв.м.

Друге місце по кількості зданих квартир у 2011 році посіли комунальні підприємства Головного управління житлового забезпечення КМДА. Так, комунальні будорганізації збудували 99 тис. 554 кв. м. житла і забезпечили квартирами 1 тис. 345 мешканців Києва.

Загалом усіма столичними забудовниками у минулому році було введено в дію 1 501 453 кв. м., що еквівалентно 15 тис. 534 квартирам.