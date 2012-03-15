Прокуратура перевіряє інформацію про вирубку дерев біля Коцюбинського

Київ. 15 березня. УНІАН. Прокуратура Києва перевіряє інформацію про вирубку дерев на земельній ділянці площею два гектари землі біля смт Коцюбинське.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.

У повідомленні зазначається, що «як стало відомо, на території КП «Святошинського лісопаркового господарства» (смт Коцюбинське) сьогодні вночі нібито вирубали дерева на земельній ділянці площею 2 га».

На даний час ця інформація перевіряється. «За словами керівника КП «Святошинського лісопаркового господарства», поки що ця інформація не підтверджується», - додали в прокуратурі і наголосили, що «прокуратурою міста Києва створено робочу групу у складі працівників прокуратури, Державної екологічної інспекції в місті Києві та органів внутрішніх справ».

Члени зазначеної робочої групи «виїхали на місце, щоб перевірити дану інформацію та дослідити обставини», повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.