У Києві перевірять всі станції метро

Київ. 15 березня. УНІАН. Влада Києва має намір здійснити перевірку освітлювальних приладів та інші деталей і матеріалів на усіх станціях метрополітену, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з надзвичайних ситуацій КМДА Віталій ПШЕНИЧНИЙ.

За його словами, вчорашня пожежа на станції метро «Осокорки» сталася через вибух лампи денного освітлення, після чого «пішла ланцюгова реакція і відбулось загоряння кабеля напруги».

«Був скачок напруги або якісь інші причини, і було коротке замикання, через що одна із ламп вибухнула. І від цього пішла ланцюгова реакція – загорівся кабель, який подавав напругу на весь ряд освітлювальних приладів. Платформа довжиною 100 метрів, і зверху йде тисяча таких лапм, які загорілися», - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ.

За його словами, на станції спрацювала система пожежної сигналізації та система димовидалення. Завдяки пожежним машинам, які швидко прибули, пожежу було «швидко локалізовано, але від горіння і плавлення пластикового покриття на освітлювальних приладах було велике задимлення. Воно розповсюдилось на сусідні станції «Славутич» і «Позняки», через що їх було закрито для прийому пасажирів», - розповів В.ПШЕНИЧНИЙ.

Сьогодні, за словами В.ПШЕНИЧНОГО, станція «Осокорки» працює для входу та виходу пасажирів у звичайному режимі.

Тимчасово на цій станції встановлено світлові гірлянди. «Було вчора прийнято таке рішення, що метрополітен власними силами ремонтуватиме станцію. Вони сказали, що не потрібна допомога інших підрозділів міста», - зауважив В.ПШЕНИЧНИЙ.

За його словами, швидше за все, освітлювальні прилади будуть замінені на інші, більш сучасні і безпечні, а також необхідно «привести в порядок стелю». «Своди станції були підкопчені внаслідок горіння пластика. Сьогодні вночі їх мали відмити. А вже потім у разі потреби побілити», - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ.

Як повідомив В.ПШЕНИЧНИЙ, нещодавно державна комісія з назвичайних ситуацій провела перевірку різних об’єктів Києва, і, за п’ятибальною шкалою, вони оцінені на «добре».

За словами керівника управління, є низка зауважень до різних об’єктів, і найближчим часом недоліки буде усунуто.