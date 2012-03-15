Київ стає столицею виключно для багатих і влади

За останній рік була розгорнута масова інформаційно-пропагандистська кампанія про те, що нарешті у Києві з’явилася нова ефективна команда господарників від Партії регіонів.



Не аналізуємо методи, якими ведеться ця кампанія, оскільки значна кількість її рупорів фінансується за гроші киян із місцевого бюджету в той час, коли не вирішується багато соціальних проблем. Але проблема в іншому – останні події показали результати цієї діяльності: фактично весь ресурс бюджету сконцентрований на те, щоби забезпечувати комфортне життя Києва багатих та Києва високопосадовців.

З точки зору ремонту доріг чи забезпечення інфраструктури повернуті "кращі" часи комуністичної показухи. Напередодні "історичного відвідування" президентами України та Туркменістану цирку весь ресурс влади був сконцентрований на прибирання території навколо, фарбування, знесення малих архітектурних форм тощо. Я вже не кажу про постійне перекриття доріг для проїзду кортежів високопосадовців, від якого потерпають кияни простоюючи у кілометрових пробках.



Влада сконцентрувала свої зусилля на організацію показових шоу. Киян уже тиждень "тішать" інформацією, що влада організує наймасштабніший і найдорожчий День Києва з найбільшим в історії феєрверком. В цей же час Київ для простих громадян стає небезпечним для життя і некомфортним. Безпрецедентна аварія в метро, постійні ЧП районного масштабу, про які пишуть засоби масової інформації, свідчать про те, що в місті відсутня системна управлінська робота для забезпечення нормального проживання середньостатистичного киянина...

Безпрецедентним випадком є й те, що при жорсткому тиску на бізнес і підприємців у місті Києві влада не спромоглася вчасно виплатити заробітні плати вчителям за лютий і лише після критики опозиції заробітну плату, яку мали б виплатити ще до 8 березня, почали виплачувати 12,13 березня.



Треба нарешті зупинити таку стратегію розвитку Києва, в основі якої стоїть шоу, показуха та забезпечення комфортного життя багатих і високопосадовців, і почати працювати в інтересах всіх киян. Якщо ця стратегія не зміниться, то Київ може перетворитися в місто надзвичайного стану, а не комфортного проживання громадян.

Микола Томенко, заступник голови Верховної ради України,

мешканець Оболонського району Києва