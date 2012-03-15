У Деснянському районі в рамках заходів з благоустрою оновлять дитячі та спортивні майданчики

Київ, 15 березня. УНІАН. У Деснянському районі Києва в рамках заходів з благоустрою перевірять стан колодязів інженерних мереж, зелених зон, а також оновлять дитячі та спортивні майданчики.

Як повідомили УНІАН в Деснянський райдержадміністрації, про це йшлося на апаратній нараді, яку провів голова РДА Віктор ЖЕРЕБНЮК.

Зокрема, в ході наради були обговорені питання підготовки комунальних підприємств району до проведення заходів під час весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Деснянського району.

Районна влада планує організувати роботи по очищенню територій району, особливо прибудинкових, лісопаркового господарства, промислової зони, паркувальних майданчиків від сміття після зимового періоду експлуатації.

Керівникам управлінь та комунальних підприємств були дані відповідні протокольні доручення щодо забезпечення належного виконання основних заходів весняного двомісячника, організації проведення районної толоки та підготовки району до обстеження території району міською комісією.

Крім того, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Микола БОЙКО доповів про підготовку району до наслідків можливого весняного паводку та ознайомив з заходами щодо забезпечення пропуску весняної повені 2012 року і виконання протиповеневих заходів підприємствами та установами Деснянського району.