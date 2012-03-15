Київ не віддасть ліс Коцюбинському

Київ. 15 березня. УНІАН. Заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА заявляє, що столиця ніколи не відмовиться від 4 тис. га Біличанського лісу, на які претендує селище Коцюбинське.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРЕГА сказала сьогодні на брифінгу перед початком засідання Київради, на якому планується створити комісію з вивчення спірного питання щодо поданого селищною радою Коцюбинського проекту землеустрою у лісопарковому господарстві, що належить Києву.

«Вони до нас звернулися ще місяць тому. Ми не погодили селищній раді проект землеустрою», - відзначила Г.ГЕРЕГА.

За її словами, Київ не збирається погоджувати такий проект рішення, оскільки має зберегти територію Біличанського лісу, бо це легені столиці.

На переконання Г.ГЕРЕГИ, депутати підтримають проект рішення про створення тимчасової контрольної комісії.

Звернувшись до представників ЗМІ, вона наголосила: «Подумайте самі - 4 тисячі га! Невже Київ зможе віддати таку кількість?! Ми ніколи на це не підемо і будемо боротися до останнього!».

Як повідомляв УНІАН, Коцюбинська селищна рада направила до Київради для погодження як суміжною радою проект землеустрою щодо встановлення та зміни меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісопаркового призначення Києва, що обліковуються за комунальним підприємством «Святошинське лісопаркове господарство», площею 3421,8 га, та території, що входить до інших адміністративно-територіальних одиниць, площею 247,1 га. Зараз площа селища становить 87 га.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ 1 березня заявив, що пропозиція селищної ради є неприйнятною.

2 березня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові КМДА О.ПОПОВУ і голові Київської облдержадміністрації Анатолію ПРИСЯЖНЮКУ вжити необхідних заходів щодо збереження природного комплексу «Біличанський ліс».

Секретар Київради Г.ГЕРЕГА заявила, що у Київраді створять тимчасову контрольну комісію для вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісопаркового призначення Києва.