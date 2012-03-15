В столиці до 31 березня триватиме операція "Пішохід"

Київ, 15 березня. УНІАН. Державтоінспекція Києва нагадує, що з 4 по 31 березня в столиці проходить операція "Пішохід. Пішохідний перехід".

Як повідомили УНІАН в столичній ДАІ, головним завданням цього заходу є зниження кількості дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів.

"Не дотримуються вимог Правил дорожнього руху не лише пішоходи, а і водії. Вони часто не надають перевагу громадянам, які крокують "зеброю", переходять вулицю на зелений сигнал світлофора. Тому під час проведення відповідних профілактичних заходів інспектори ДАІ уважно стежитимуть за дотриманням Правил усіма учасниками дорожнього руху", - сказав начальник управління Державтоінспекції Анатолій КУРІННИЙ.

За його словами, лише за 9 днів проведення профілактичних заходів "Пішохід. Пішохідний перехід" співробітниками Державтоінспекції за порушення правил проїзду пішохідних переходів до відповідальності притягнуто понад 600 водіїв.

Також інспектори ДАІ виявили і задокументували 591 порушення ПДР пішоходами.