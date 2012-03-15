У Дарницькому районі запроваджуватимуть нову практику вирішення сімейних конфліктів

Київ, 15 березня. УНІАН. Студенти Національного авіаційного університету на на замовлення відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Дарницької РДА та Центру сім`ї провели соціальне дослідження "Насильство в сім`ях Дарницького району Києва".

Як повідомили УНІАН у Дарницькій райдержадміністрації, у дослідженні взяли участь понад 1400 мешканців району віком від 16 до 65 років.

Метою опитування було з`ясувати поширеність насильства в сім`ях Дарницького району, а також ступінь довіри населення до установ, які надають допомогу у випадках насильства в сім`ї.

Результати дослідження стануть підґрунтям для подальшої роботи відділу у справах сім`ї, молоді та спорту та Центру сім`ї для попередження насильства в сім`ї та впровадження відновних практик, як альтернативи вирішення сімейних конфліктів.