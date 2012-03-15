Найкращий благоустрій і громадський порядок у Печерському районі

Підсумок конкурсу за 2011 року

Київ. 15 березня. УНІАН. Переможцем щорічного міського конкурсу «Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» визнаний Печерський район столиці. Текст відповідного розпорядження КМДА №384 від 12 березня 2012 р. оприлюднено на офіційному порталі столичної влади. Район нагороджений дипломом та перехідним кубком. Конкурс проводиться відповідно до розпорядження КМДА від 27 січня 2004 р.

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