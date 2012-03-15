До Києва з’їдуться селекціонери кімнатних рослин з усієї України

Київ. 15 березня. УНІАН. З 29 березня до 1 квітня у Київському міському Будинку природи відбудеться Всеукраїнська виставка кімнатних фіалок та інших рослин. Для перегляду киян та гостей столиці буде представлено понад 500 сортів квітів.

Як повідомляє офіційний сайт Київської влади, для участі у виставці до Києва завітають селекціонери з Вінниці, Луганська, Одеси, Севастополя та Запоріжжя, які привезуть нові сорти сенполій.

За словами директора КП «Київський міський Будинок природи» Валентини ГРИНЕНКО, такі виставки стали вже традиційними. Вони виховують бережливе ставлення до природи та користуються популярністю як серед киян, так і серед гостей столиці. У Будинку природи їх проводять з 2006 року.

«Сорти, створені вітчизняними селекціонерами-аматорами, внесені до міжнародного реєстру. Якщо раніше законодавцем моди на фіалки вважалися Сполучені Штати Америки, відтепер попереду сенполісти України та Росії. В цьому є заслуга секції любителів кімнатних рослин «Сенполія», яка працює при нашому Будинку природи», – сказала В.ГРИНЕНКО.

На виставці можна буде не тільки помилуватися квітами, а й придбати розсаду рідкісних рослин та отримати консультацію з питань вирощування і розмноження кімнатних рослин.

Під час зльоту селекціонери змагатимуться між собою за кращу квітку. Напередодні виставки журі визначить переможців за наступними номінаціями: найкраща новинка української селекції, найкраща сенполія (кімнатна фіалка) української селекції, найкраща мініатюра, найкраща стандартна сенполія, найкраща рослина сімейства геснерієвих тощо. На переможців чекатимуть призи і премії.

Виставку можна буде відвідати 29 до 31 березня з 11.00 до 18.00 та 1 квітня з 11.00 до 17.00.