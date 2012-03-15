У Києві займуться створенням приміської залізничної компанії

Київ. 15 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Київській міськдержадміністрації, Київській облдержадміністрації, Міністерству інфраструктури і «Укрзалізниці» до грудня 2012 року розробити бізнес-план пілотного проекту створення приміської залізничної компанії на одному з напрямів київського залізничного вузла.

Це передбачено Національним планом дій на 2012 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженим указом президента № 187/2012 від 12 березня 2012 року. Цей план оприлюднено на президентському сайті.

Планом передбачено створення в березні 2012 року робочої групи, яка займатиметься розробкою бізнес-плану проекту приміської залізничної компанії.