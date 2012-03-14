Рух потягів на Сирецько-Печерській лінії відновлено

Київ. 14 березня. УНІАН. У Києві о 19.32 був відновлений рух потягів Сирецько-Печерською лінією метрополітену.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, станом на вказаний час відкриті станції «Славутич» та «Позняки».

Станція «Осокорки» залишається сьогодні закритою, потяги проходитимуть повз станцію без зупинки.

У КП «Київський метрополітен» пояснили, що у вестибюлі станції зараз здійснюється генеральне прибирання, тому її відкриють для пасажирів вже завтра, 15 березня, о 05.37 – відповідно до встановленого режиму роботи станції.

У КМДА нагадали, що сьогодні о 16.42 у зв’язку із задимленням, що виникло внаслідок займання освітлювального приладу на станції «Осокорки», було тимчасово закрито на вхід станції «Славутич», «Осокорки» і «Позняки».