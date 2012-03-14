Попов закликав киян на толоку прийти на Пейзажну алею

Київ. 14 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ закликав киян на толоку і висадити дерева на Пейзажній алеї.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з журналістами.

Голова КДМА закликав киян долучитися до толоки аби разом відстояти посягання на сквер з боку забудовників.

«Сьогодні ми провели робочу нараду з громадськими організаціями та юристами, які відстоюють сквер на Пейзажній алеї, і домовилися про спільні дії щодо його захисту. Я запрошую всіх киян долучитися до нашої акції і прийти 17 березня, в суботу, об 11:00 на толоку, під час якої ми разом висадимо дерева на Пейзажній алеї. Я гарантую, що будівництва там не буде ніколи – ні сьогодні, ні завтра», – наголосив О.ПОПОВ.

Також голова КМДА повідомив, що забудовнику, який мав намір зводити будівлю на Пейзажній алії, найближчим часом запропонують альтернативні ділянки.

«Я впевнений, ми знайдемо компроміс у вирішенні питання із забудовником. Адже нищити сквер в історичній частині міста, який кияни звели своїми руками, і який уже став не лише окрасою району, але й однією із найпопулярніших серед городян зон відпочинку – це було б не просто помилкою, а справжнім злочином», – підкреслив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня, Вищий адміністративний суд скасував рішення Апеляційного адмінсуду про заборону будівництва на Пейзажній алеї.

Таким чином на місці скверу і дитячого майданчику на Пейзажній алеї дозволено будівництво на замовлення МЗС.