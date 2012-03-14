Збільшено кількість наземного транспорту через ситуацію в метро

Київ. 14 березня. УНІАН. У зв’язку з надзвичайною ситуацією в столичному метро комунальним підприємством «Київпастранс» збільшено кількість наземного рухомого складу на даній ділянці.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Київської міської держадміністрації.

Влада інформує, що станції «Славутич», «Осокорки» та «Позняки» Сирецько-Печерської лінії метрополітену тимчасово закриті на вхід у зв’язку із задимленням, що виникло внаслідок займання освітлювального приладу на станції «Осокорки».

Наразі організовано рух потягів метрополітену від станції «Сирець» до станції «Видубичі» (в обох напрямках) та від станції «Харківська» до станції «Червоний Хутір» (в обох напрямках).

Наразі займання локалізовано. Причини з’ясовують спеціалісти.

Рух поїздів метрополітену повз станції «Славутич», «Осокорки» та «Позняки» буде відновлено після ліквідації задимлення.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС, займання на станції метро «Осокорки" ліквідовано, і найближчим часом рух потягів метро Сирецько-Печерською лінією буде відновлено.

До ліквідації займання було залучено 7 нарядів МНС. Жертв і потерпілих немає.

Тим часом, зокрема, на станції "Видубичі" зібралась велика кількість людей. Працівники міліції та станції не пояснюють причин, чому не курсують потяги через станції «Славутич», «Осокорки» та «Позняки».

На станції «Видубичі» платформа заповнена людьми, багато з яких не можуть зорієнтуватися, куди виходити.

Весь час лунає попередження про те, щоб люди користувалося далі наземним транспортом, тому що три станції з технічних причин не працюватимуть тривалий час.

Біля метро «Видубичі» багато людей зупиняють приватні автомобілі та намагаються знайти автобуси, якими можна було б проїхати до потрібного їм місця.