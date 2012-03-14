Годинник зворотнього часу перед КМДА перепрограмують
18:25, 14 березня 2012Київ
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Не витримує зміни напруги
Київ. 14 березня. УНІАН. З 14 до 18 березня технічні служби оновлюватимуть програмне забезпечення годинника зворотного відліку часу до Євро 2012, встановленого перед будівлею КМДА.
Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління з питань підготовки та проведення Євро-2012.
Як повідомила компанія, що займається технічним обслуговуванням годинника, у вказаний період будуть виконуватись роботи із заміни кластерів та оновлення програмного забезпечення годинника, оскільки певні електронні та механічні частини годинника не витримують зміни напруги.
У зв’язку з цим, у зазначений період годинник зворотного відліку часу буде періодично вимикатися.
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