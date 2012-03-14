Забудовників зацікавлять розвивати соцінфраструктуру міста

Київ. 14 березня. УНІАН. У Києві забудовників, які вкладатимуть кошти у розвиток соціальної інфраструктури, звільнятимуть від сплати пайової участі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це передбачено у підготовленому КМДА проекті рішення Київради, яким пропонується окремо затвердити Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі.

Як зазначив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, на сьогоднішній день даний Порядок діє як додаток до бюджету міста Києва.

Він пояснив, що прийняття цього рішення зумовлено необхідністю приведення Порядку у повну відповідність до чинного законодавства. При цьому враховані пропозиції депутатського корпусу та внесені незначні зміни задля спрощення процедури.

Зокрема, скорочено та встановлено чіткий перелік документів, необхідних для укладення договорів пайової участі. Крім того, встановлені чіткі терміни опрацювання структурним підрозділом звернень замовників щодо вирішення питань пайової участі (визначення розміру внеску – 10 робочих днів, укладення договору – 15 робочих днів). Також новим варіантом Порядку передбачено механізм зменшення пайової участі на суми витрат замовників при виконанні технічних умов міських служб.

«Ці зміни дозволять нам, одночасно з прийняттям Київрадою рішення про врахування таких витрат, приймати рішення про компенсацію замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі», - зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Крім того, є певні преференції щодо важливих для міста проектів. Так, забудовники, що зводять об’єкти соціальної інфраструктури (школи, дитячі садочки) або об’єкти в рамках підготовки до Євро-2012, звільняються від сплати пайової участі, підкреслив він.