Київ втрачає історичні споруди швидше, ніж під час війни

На бульварі Т. Шевченка планується нове будівництво, яке може пошкодити майже 150-річну садибу-пам’ятку. На сесію Київради 15 березня 2012 року внесений проект рішення про продаж земельної ділянки ПАТ «Центрелеватормлинбуд» для реконструкції, обслуговування та експлуатації нежитлових будівель на розі бульв. Т. Шевченка та вул. М. Коцюбинського у Шевченківському районі.

Ця земельна ділянка знаходиться в Центральному історичному ареалі міста, в зоні регулювання забудови І категорії та в безпосередній близькості до будівель комплексу садиби на бульв. Т. Шевченка, 34/11, які взяти під охорону як пам’ятки культурної спадщини.

Ми потроху звикаємо, що пам`ятки в небезпеці. Часом, здається, що історичний Київ неможливо врятувати під тиском грошей забудовників, але є Закон, що стоїть на захисті історії. Якщо Київрада підтримає це злочинне рішення, я звертатимусь у прокуратуру з вимогою опротестувати це рішення.

Державна служба з питань національної культурної спадщини зазначає: «враховуючи, що будівельні роботи планується здійснити в кварталі зі сформованою забудовою, що може спричинити певний суспільний резонанс, а також незручності мешканцям навколишніх будинків», і наполягає на громадському обговоренні даного питання до початку означених робіт.

Невже Олександр Попов не розуміє, що суспільний і різко негативний резонанс - гарантовано? Якщо йому не шкода Києва, хай подбає про свою репутацію - людини під орудою якого сталося найбільше злочинів проти історії Києва з часів Другої світової війни.

За юридичними висновками відповідної служби Київради зазначений проект рішення Київради, хоч і завірений профільними чиновниками КМДА, не відповідає вимогам чинного законодавства.

Олександр Бригинець,

депутат Київради, голова комісії з питань культури та туризму