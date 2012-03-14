Святошинці представлять до 1530-річчя Києва свої "Мистецькі перлини"

Київ, 14 березня. УНІАН. У Святошинському районі столиці завтра, 15 березня, відбудеться урочистий захід "Мистецькі перлини Святошинської землі", присвячений 1530-річчю Києва.

Про це УНІАН повідомили в Святошинській райдержадміністрації.

Урочистий захід відбудеться о 18.00 в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (бульвар Академіка Вернадського, 36).

Крім того, до ювілею української столиці буде виданий каталог-презентація "Мистецькі перлини Святошинської землі", а також планується організувати виставку творчих робіт, на якій будуть представлені декоративно-ужиткове, образотворче мистецтво та фотороботи дорослих і дітей – мешканців Святошинського району.