Влада привітала міську організацію ветеранів України з 25-річчям

Київ. 14 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ та заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА привітали Київську міську організацію ветеранів України з 25-річчям.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у вітальному слові очільник КМДА висловив подяку від імені всіх киян за внесок, зроблений ветеранами у розвиток столиці, та побажав міцного здоров’я, оптимізму та активної життєвої позиції. Також він запевнив, що міська влада завжди сприятиме реалізації ініціатив та статутної діяльності столичної організації ветеранів України.

Вітаючи присутніх, Г.ГЕРЕГА підкреслила, що міськими програмами передбачено безліч заходів, спрямованих на соціальний захист ветеранів.

«Нещодавно були виділені додаткові кошти на оздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни. Зараз ми працюємо над тим, щоб гідно привітати вас зі святом Перемоги. І я вас запевняю, що це лише початок тієї великої роботи, яку ми плануємо заради вашого добробуту», – додала Г.ГЕРЕГА.

На завершення урочистостей голова КМДА та заступник Київського міського голови – секретар Київради вручили Орден за заслуги ІІІ ступеня заступнику голови ради Київської міської організації ветеранів України Тарасу ШЕВЧЕНКУ за виявлені під час виконання військового обов’язку мужність і самовідданість, за вагомий особистий внесок у вирішенні завдань соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни та патріотичного виховання молоді.

Святкування продовжилось виступом народного ансамблю ветеранів «Борщагівочка» Святошинського району та привітаннями гостей.