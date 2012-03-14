У вихідні Київ ярмаркуватиме

Київ. 14 березня. УНІАН. У Києві 16 та 17 березня 2012 р. відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

За інформацією Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, 16 березня (п’ятниця) ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-4; Печерському районі на вул. Л.Первомайського; Подільському районі на просп. Правди, 5-11.

17 березня (субота) ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова); Дарницькому районі на вул. Л.Ревуцького; Деснянському районі на вул. Лисківській (в межах вулиць Радунської та Милославської); Дніпровському районі на бульварі О.Давидова, 1-9; Оболонському районі на вул. Л.Гавро, 1-9; Печерському районі на вул. М.Задніпровського; Подільському районі на просп. Московському, 5; Святошинському районі на вул. М.Булгакова, 2-а; Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.