Благоустрій в місті здійснюватимуть виходячи з побажань киян

Київ. 14 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив головам районів та профільним структурним підрозділам КМДА вивчити думку киян щодо благоустрою міста.

За результатами аналізу звернень мешканців до столичної влади у плани робіт, пов’язаних із благоустроєм, будуть внесені відповідні зміни.

«Візьміть дані в call-центрі й подивіться, що не влаштовує людей у благоустрої міста, району, двору. Актуалізуйте плани з благоустрою та озеленення з урахуванням скарг і пропозицій киян. Після генерального прибирання місто має бути чистим, а кожен двір – виглядати охайно. Після зими ми маємо причепурити місто, виконати роботи з озеленення, виправити недоліки, на які нам вкажуть мешканці», – сказав О.ПОПОВ під час наради, присвяченої питанням благоустрою.

Очільник КМДА нагадав, що торік під час проведення осіннього місячника з благоустрою він уже наголошував: наведення ладу в місті – одне з основних завдань влади, і такі роботи не обмежуватимуться спеціально визначеними термінами. Весняне генеральне прибирання є лише одним із кроків столичної влади на шляху перетворення Києва на місто кращого благоустрою навіть серед європейських столиць.

О.ПОПОВ подякував киянам, які відгукнулися на його заклик допомогти в наведенні ладу в місті та проконтролювати роботу комунальних служб, і висловив упевненість, що спільними зусиллями Київ незабаром завоює славу найчистішого та найзеленішого європейського міста.