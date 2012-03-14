На Оболоні планують відкрити школу “дзюдо”

Київ. 14 березня. УНІАН. З ініціативи Київської міської державної адміністрації сесія Київради розглядатиме питання про створення дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби «Іппон».

Як повідомляє прес-служба КМДА, у цій спортивній школі основним напрямом навчання стане боротьба «дзюдо». Заклад розташовуватиметься на базі середньої загальноосвітньої школи №298 за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 58-Б.

Наразі матеріально-технічна база повністю готова для роботи спортивної школи, а саме: відремонтовано окрему спортивну залу (площею 100 кв. м) для боротьби. Приміщення обладнане відповідним устаткуванням для даного виду спорту. На стадії ремонту перебувають туалети та душові кабіни.

За словами начальника Головного управління освіти і науки Віри ГОРЮНОВОЇ, відкриття такого навчального закладу дозволить розпочати професійну підготовку спортсменів (кандидатів, резерву) – членів збірних команд Києва та України. Також відкриття дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дасть можливість підтримувати юні таланти та розвивати їхні здібності в обраному виді спорту.

Як відзначається в повідомленні, голова КМДА неодноразово наголошував на необхідності розвитку фізичної культури і спорту в Києві. За його словами, це є одним з основних завдань міської влади. Саме тому місто приділяє особливу увагу розвитку інфраструктури, матеріально-технічної й технологічної бази об’єктів фізкультурно-спортивної спрямованості.