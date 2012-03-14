Провал грунту біля насосної станції стався через зношені мережі

Київ. 14 березня. УНІАН. Причиною виникнення провалу грунту біля насосної станції Бортницької станції аерації 17 січня стала зношеність інженерних мереж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Київводоканалу, оприлюдненому на офіційному сайті підприємства.

ПАТ “АК “Київводоканал” повідомляє, що вже має висновки незалежної експертизи, проведеної у ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» щодо причин виникнення ситуації.

“Вивчення зразків бетону підтвердили, що аварійний провал на самопливному Лівобережному колекторі стався через довготривалий період експлуатації мережі в умовах агресивної газової корозії”, - зазначається на сайті Київводоканалу.

Також в Київводоканалі зазначають, що місце провалу на даний момент повністю готове до проведення робіт з усунення наслідків аварії, до яких можна буде приступити після завершення експертизи та затвердження проекту робіт з ліквідації. Наразі проект розглядається Спеціалізованою державною організацією "Київська міська служба Української інвестиційної експертизи".