Київські позичальники віддають перевагу іпотеці на 3—5 років

Київ. 14 березня. УНІАН. Кияни в основному оформляють іпотеку на суму в 200—250 тис. грн терміном на 3—5 років під 23% річних. При цьому щомісячно віддають банкам половину заробітку.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик”, про це повідомили в компанії "КредитМаркет", що склала портрет типового іпотечного позичальника столиці. "Типовий київський іпотечний позичальник бере кредит на суму 200—250 тис. грн строком на 3—5 років під 23% річних", — розповів директор з продажів Денис РАКОВСЬКИЙ.

За його словами, позичальник віддає банку близько 12—15 тис. грн на місяць з 25—35 тис. грн реального щомісячного доходу. Переплата за три роки становитиме близько 36% суми позики або до 11% вартості придбаної нерухомості.

За даними експертів компанії, середній чек по іпотеці в Києві оцінюється в суму майже $30 тис., що при середній ціні квартири в спальних районах столиці ($100 тис.) становить близько 25—30% вартості купівлі.