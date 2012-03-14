Київ затвердив програму заходів з нагоди Року спорту

Київ. 14 березня. УНІАН. Київ представив громадськості свою програму заходів з нагоди Року спорту та здорового способу життя.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, програму заходів, які нагадають мешканцям міста про важливість спорту на шляху до здоров’я та довголіття, затверджено відповідним розпорядженням КМДА за підписом голови Олександра ПОПОВА.

Передбачено, що протягом року у столиці відбудеться безліч фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів. Окрім організації спартакіад та чемпіонатів, міська влада зосередить увагу також і на завершенні будівництва та реконструкції об’єктів спортивної інфраструктури. Так, введення в експлуатацію після реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерностi, що на проспекті П.Тичини, 18, заплановане до Дня Києва.

Протягом року планують завершити будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на просп. Маяковського, 21-Г та реконсктрукцію фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-А.

Міська влада вважає, що рік спорту буде насиченим та корисним для киян, адже кожен із мешканців міста знайде у програмі щось цікаве для себе. Так, прихильників художньої гімнастики порадує етап Кубку світу з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної 2012», який відбуватиметься з 16 до 18 березня. Відвідати чемпіонат світу з фехтування охочі зможуть 14 і 15 квітня. У рамках святкових заходів до Дня Києва відбудуться Міжнародна велогонка-фінал чемпіонату України, 20-й ювілейний відкритий міжнародний легкоатлетичний благодійний пробіг «Під каштанами» та Київський роллер-марафон.

Річниці Незалежності України присвятять сімейне спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я» та Київський міні-марафон – 2012.

Цього літа вперше у столиці відбудеться спортивний фестиваль «Екстрім-фест 2012», а з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту України – традиційний Олімпійський урок на Майдані Незалежності.

Також протягом року триватиме Київська міська спартакіада «Здоровий киянин» – комплекс фізкультурно-спортивних заходів на кращих спортивних базах міста за участю зірок вітчизняного спорту. У рамках спартакіади відбуватимуться: SPARTAK OPEN Volleyball CUP, Київський фестиваль з плавання «Містер Батерфляй», «Спартаківський Дракон», змагання з пляжного волейболу «KIEV SPARTAK OPEN», а також з більярду, пейнтболу, баскетболу та інших видів спорту. Для організації міської спартакіади свої зусилля об’єднали Київська міська державна адміністрація, Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту і Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства «Спартак».