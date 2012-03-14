«Парк Київська Русь» презентував програму до Євро-2012 у Берліні

Київ. 14 березня. УНІАН. Центр культури та історії «Парк Київська Русь» презентував свою програму до Євро-2012 на Міжнародній туристичній біржі (ITB) у Берліні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Парку.

На прес-конференції, яка пройшла в рамках ITB, арт-директор «Парку Київська Русь» Наталія ПЕТРОВА представила можливості та туристичний потенціал Парку. «Європейських та вітчизняних вболівальників «Парк Київська Русь» цікавить не тільки як культурний центр з яскравою етнічною театрально-розважальною програмою, а й як повноцінна зона гостинності, де можна жити, харчуватися, слідкувати за перебігом подій Чемпіонату та відпочивати. Фактично це ідеальне місце, що єднає народи у культурну та спортивну співдружність», - завила Н.ПЕТРОВА.

Туристичні можливості України були представлені на спеціальному стенді «High time to see Ukraine» («Саме час побачити Україну!»). Українські учасники презентували свої туристичні продукти на період проведення Євро-2012.

«Міста, що приймають Євро-2012, понад рік працювали над визначенням привабливих туристичних продуктів та тем для мотивування туристів провести відпустку в Україні, або використати відвідини єврочемпіонату як причину першого візиту до нас», - зазначили учасники, що представляли Україну на туристичній біржі у Берліні.

Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) Талеб РІФАЇ завітав до українського стенду, ознайомився з туристичними пропозиціями провідних українських туристичних компаній на майбутній турсезон і отримав подарунок від «Парку Київська Русь» - монету часів Древньої Русі, зазначається в повідомленні.

Як повідомили у прес-службі «Парку Київська Русь», на час проведення Євро-2012 на території Парку буде організовано наметове містечко для комфортного розміщення вболівальників. Для гостей встановлять 2-,4-,6-,8-місні намети, облаштують зону для встановлення власних наметів, а також підготують автокемпінг. На території кемпінгу будуть розташовані понад 10 пунктів харчування, у яких будуть представлені українська та європейська кухні, а також гриль-меню.

Крім цього, на гостей Парку чекає цікава культурно-розважальна програма: щоденні вистави театру, виступи артистів вогняного шоу, анімаційні програми для дітей та дорослих, активні ігри, розваги та квести.

Як стверджують організатори, гості Євро зможуть не лише слідкувати за перебігом подій Чемпіонату, а й відвідати справжній середньовічний тир, відчути себе відважним воїном та вправним стрільцем, позмагавшись на влучність, покататися на конях, поспостерігати за перебігом подій лицарського турніру за участю клубів історичної реконструкції, перевдягнутися у середньовічні костюми, сфотографуватись зі середньовічною зброєю та політати на повітряних кулях.

***З 7 по 11 березня в Берліні пройшов найбільший туристичний захід світу – Міжнародна туристична біржа (ITB). Цього року у виставці взяли участь 187 країн. Свої стенди презентували країни, міста, острови, туристичні регіони, а також туроператори, авіалінії, розробники програмного забезпечення та інновацій для туризму.