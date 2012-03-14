Заняття навчального циклу «Школа практикуючого лікаря»

15 лютого о 16.30 відбудеться заняття навчального циклу освітньо-просвітницького проекту для лікарів «Школа практикуючого лікаря». Заняття, на яке запрошені лікарі лікувально-профілактичних закладів Голосіївського району, буде присвячено питанню реформування системи охорони здоров’я. У заході візьмуть участь: заступник Міністра охорони здоров’я України Толстанов О.К., начальник ГУОЗ м. Києва Мохорєв В.А., Голова Київської крайової організації Всеукраїнського Лікарського Товариства Карабаєв Д.Т. Проект розпочато за спільною ініціативою Головного управління охорони здоров’я КМДА, Всеукраїнського Лікарського Товариства та за підтримки Міністерства охорони здоров’я України. Адреса проведення: просп. Голосіївський, 59-А, Центральна районна поліклініка Голосіївського району. Вхід за акредитацією.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter