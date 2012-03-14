Оболонські податківці популяризують електронну форму податкової звітності

Київ, 14 березня. УНІАН. Працівники Державної податкової інспекції (ДПІ) в Оболонському районі столиці популяризують серед платників податків електронну форму податкової звітності.

Як повідомили УНІАН в ДПІ Оболонського району Києва, податківці провели декілька заходів за участі представників бізнесових структур.

Під час зустрічей обговорювались заходи щодо вирішення проблеми виплати працівникам заробітної плати "в конвертах". Платники податку на додану вартість були проінформовані щодо автоматичного бюджетного відшкодування сум ПДВ.

Податківці доводили до платників податків переваги запровадженої системи електронного документообігу. Адже, перехід до електронної форми податкової звітності є прогресивним кроком. На сьогодні кожен платник, що обрав цей шлях, уже переконався у зручності та перевагах такого способу звітування. Всіх присутніх проінформовано про порядок проведення кампанії декларування громадянами доходів отриманих у 2011 році, та щодо запровадження сервісу для платників податків "Пульс податкової".

"За підсумками зустрічей за "круглим столом" учасники дискусій обговорювали шляхи подальшої роботи та перспективи на майбутнє. Податкова служба та всі сфери бізнесу мають працювати відкрито та виключно в рамках законодавчого простору, дбаючи про свій імідж та репутацію", - наголосили в ДПІ Оболонського району.