Толстоухов виключає, що кубинський крокодил загинув через холод

Київ. 14 березня. УНІАН. Директор КП «Київський зоологічний парк» Олексій ТОЛСТОУХОВ виключає причину смерті кубинського крокодила через переохолодження у басейні, адже температура води відповідала нормі.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

За словами О.ТОЛСТОУХОВА, останнім часом крокодил Гоша хворів і проходив курс ветеринарного лікування.

«Причину смерті наразі встановлюють. Результати експертизи найближчим часом будуть оприлюднені», – наголосив директор зоопарку.

Зокрема, причини смерті крокодила Гош стануть відомі після отримання результатів анатомічного розтину, який здійснюють фахівці Національного університету біоресурсів і природокористування України, а також після результатів експертизи з Центральної ветеринарної лабораторії.

Як повідомляв УНІАН, кубинський крокодил помер 10 березня. Він був єдиним представником виду Crocodylus rhombifer, що утримувався у київському зоопарку.