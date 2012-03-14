Киянкою 2011 року визнано дніпровчанку Лідію Боровик

Київ, 14 березня. УНІАН. Киянкою 2011 року у номінації "За внесок жінки в розвиток культури та мистецтва" визнано викладача гри на скрипці в Дитячій музичній школі №13 ім. М. І. Глінки Дніпровського району столиці Лідію БОРОВИК.

Про це УНІАН повідомили в Дніпровській райдержадміністрації.

Л.БОРОВИК заснувала відомий в Україні та за її межами ансамбль скрипалів "Елегія". Під її керівництвом ансамбль став лауреатом Всеукраїнського конкурсу за програмою "Нові імена України" (1996), ХІІ Міжнародного дитячого конкурсу "Юные дарования" (1996), Міжнародного конкурсу "Мистецтво ХХІ ст." (2001), Міжнародного фестивалю "Кастень збирає друзів" (2001), фестивалів української пісні (2001, 2004 р.р.), Міжнародного фестивалю "Артемівські зорі" (2002), міських фестивалів, конкурсів, оглядів тощо.

За роки існування ансамбль "Елегія" зіграв понад 500 концертів. Виступи артистів колективу неодноразово транслювалися по Українському телебаченню та у програмах Національної радіомовної компанії. Л.БОРОВИК виховала музикантів, які нині працюють в музичних школах не лише в України, але й у багатьох країнах світу та продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

Упродовж своєї багаторічної праці Л.БОРОВИК нагороджена медаллю "Ветеран труда" (1985 рік), знаком "Знак Пошани" (2006 рік), Золотою медаллю Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2004 рік), почесними грамотами й подяками Міністерства культури і мистецтв України (1992, 2005, 2010 рр.); Подяками й грамотами: Кабінету Міністрів України (від 20.05.2009 №2451), Фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна-дітям", Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Дніпровської районної ради депутатів м. Києва, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації тощо.

