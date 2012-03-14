Звільнено причетних до зловживань працівників «Житнього ринку»

Київ. 14 березня. УНІАН. Задля припинення фактів корупції та тиску на підприємців звільнено заступника директора та головного бухгалтера КП «Житній ринок».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО під час зустрічі з колективом ринку.

За його словами, кадрові рішення були прийняті відносно усіх посадовців, на яких вказували підприємці та за якими підтвердилися факти зловживань. Раніше, через збитковість підприємства за показниками 2011 року, був звільнений директор КП «Житній ринок».

«Ми отримували численні звернення від підприємців ринку щодо корупційних дій та збору неофіційних платежів. Зараз міська влада встановила єдині ставки оренди – 200 грн. за квадратний метр на першому поверсі та 300 грн. – на другому. Із підприємцями дійшли згоди, що протягом тижня всі погасять існуючу заборгованість перед комунальним підприємством, в іншому ж разі – договори оренди з підприємцями, що мають борги, будуть розірвані”, - повідомив Р.КРАМАРЕНКО. Він звернув увагу, що на сьогодні встановлені прозорі тарифи та звільнено усіх, хто був причетний до зловживань. “Тепер чекаємо від них спокійної роботи та вчасної сплати оренди», – зазначив заступник голови КМДА.

Як нагадують в КМДА, 1 березня Р.КРАМАРЕНКО здійснив рейд трьома комунальними ринками столиці та зустрівся з підприємцями, що працюють на цих ринках. У зв’язку із напруженою ситуацією на «Житньому ринку» була досягнута домовленість про повторну зустріч 13 березня.

Р.КРАМАРЕНКО зазначив, що планує й надалі відвідувати комунальні ринки для прямого діалогу з колективами та підприємцями.

«Завдяки прямому контакту з підприємцями протягом двох тижнів ми змогли вирішити конфлікт, який тривав кілька місяців», – наголосив заступник голови КМДА.