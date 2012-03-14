Голосіївський район посилить співпрацю з двома районами Київської області

Київ, 14 березня. УНІАН. Голосіївський район столиці має намір посилити співпрацю з Обухівським, Васильківським та іншими районами Київської області з метою розбудови мережі магазинів, де продавалися б якісні продукти для голосіївців за цінами виробника.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, про це йшлося на нараді в районній адміністрації.

Районна влада також затвердила заходи з проведення благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району, а також розпочала формувати план заходів з нагоди відзначення Дня столиці та Дня Києва, до якого планується залучити вищі навчальні заклади району, дитячо-юнацькі клуби тощо.