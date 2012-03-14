Президент Туркменистану сьогодні відвідає київський цирк

Київ. 14 березня. УНІАН. Сьогодні об 11:00 президенти України і Туркменистану Віктор ЯНУКОВИЧ і Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ відвідають виставу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей із малозабезпечених сімей, у виконанні кінноспортивної групи «Галкиниш» і українських артистів циркового мистецтва.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Президента, захід відбудеться в рамках візиту Президента Туркменистану в Україні у Національному цирку України (пл. Перемоги, 2).

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