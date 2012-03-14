Вантовий міст через р.Дніпро на Рибальський півострів демонтують

Київ. 14 березня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація розпорядилася демонтувати вантовий міст через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА № 375 від 7 березня 2012 р., оприлюдненому на офіційному сайті міської влади.

Демонтаж мосту доручено здійснити КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", що входить до складу корпорації "Київавтодор". Підприємство повинно забезпечити виконання робіт з демонтажу вантового мосту через гавань р.Дніпро у 2013 р.

Як зазначено в розпорядженні, виконання робіт з демонтажу може бути розпочато після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Будівництво заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно-Хрещатицької в районі вул. Верхній-Нижній Вал в складі будівництва Подільського мосту та перекладки інженерних мереж з існуючого вантового мосту в конструкцію мосту- заїзду на Подільський мостовий перехід.