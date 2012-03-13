В Києві демонтують 600 МАФів

Київ. 13 березня. УНІАН. Влада Києва прийняла рішення про демонтаж близько 600 малих архітектурних форм .

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні, 13 березня, відбулося засідання комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд та МАФів на території Києва на чолі з першим заступником голови КМДА Олександром МАЗУРЧАКОМ, на якому й було прийнято відповідне рішення.

Так, одноголосно вирішено демонтувати МАФи за поданням прокуратури, колективними зверненнями киян, встановлені впродовж лютого 2012 року (всупереч діючому мораторію), а також незаконно встановлені споруди у зонах відпочинку біля води.

Крім того, під час засідання члени комісії розглянули пропозиції щодо демонтажу кіосків, які розміщені біля навчальних закладів та здійснюють торгівельну діяльність алкогольними та тютюновими виробами.

«Упродовж сьогоднішнього засідання члени комісії прийняли рішення про демонтаж понад 600 малих архітектурних форм. Це ті об’єкти, що встановлені без дозвільної документації та після введення мораторію на встановлення МАФів, і кіоски, які грубо порушують державні будівельні норми. Ми об’єктивно приймаємо рішення, враховуючи зауваження та інтереси підприємців, проте у першу чергу прислуховуємося до скарг та звернень мешканців столиці», – наголосив О.МАЗУРЧАК.

За даними КМДА, з початку року силами комунального підприємства “Київблагоустрій” демонтовано 116 малих архітектурних форм та 16 тимчасових споруд, що були встановлені неправомірно.