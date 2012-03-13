Попов захищатиме Пейзажну алею

Київ. 13 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ жорстко розкритикував будь-які спроби забудувати Пейзажну алею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, Київська міськдержадміністрація разом з небайдужими киянами та громадськими організаціями стане на захист Пейзажної алеї від забудовників.

«Спроба знищити сквер на Пейзажній алеї – це варварське посягання на духовне і культурне надбання нашого міста. Ми разом з громадськістю зробимо все можливе, аби не допустити цієї забудови», – запевнив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, Вищий адміністративний суд скасував рішення Апеляційного адмінсуду про заборону будівництва на Пейзажній алеї.

Таким чином на місці скверу і дитячого майданчику на Пейзажній алеї дозволено будівництво на замовлення МЗС.