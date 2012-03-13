Законопроект щодо сплачених у Києві ПДФО зареєстровано 23 лютого

Київ. 13 березня. УНІАН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва податку на доходи фізичних осіб)”.

Як повідомляється на сайті ВР, автори законопроекту - народні депутати Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО (НУ-НС) та Юрій ОДАРЧЕНКО («БЮТ-Батьківщина»). Документ зареєстровано 23 лютого.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 29 та 65 Бюджетного кодексу України, якими регулюється розподіл податку на доходи фізичних осіб.

Як зазначається в пояснювальній записці, відповідний проект закону розроблено у зв’язку тим, що діючим Бюджетним кодексом передбачається відрахування 50% податку на прибутки фізичних осіб, сплачених на території міста Києва, до державного бюджету України. Водночас податок на доходи фізичних осіб є основним ресурсом формування місцевих бюджетів.

На думку авторів законопроекту, зважаючи на значну потребу столиці в інвестиціях та враховуючи значні видатки на виконання містом Києвом функцій столиці України, податок на доходи фізичних осіб доцільно використовувати як ефективне джерело формування бюджету розвитку Києва.

Таким чином, ціллю і завданням прийняття проекту закону є забезпечення стабільного розвитку столиці України, зазначається в пояснювальній записці.