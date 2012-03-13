Суд дозволив будівництво на місці скверу на Пейзажній алеї
МЗС зводитиме багатоповерхівку
Київ. 13 березня. УНІАН. Сьогодні Вищий адміністративний суд скасував рішення Апеляційного адміністративного суду про заборону будівництва на Пейзажній алеї у Києві, чим задовольнив намір Міністерства закордонних справ побудувати багатоповерховий будинок на місці розташованого там зараз скверу і дитячого майданчику.
Про це повідомила громадська організація "Збережи старий Київ" з посиланням на адвоката Марину СОЛОВЙОВУ.
"Ми будемо оскаржувати це рішення, однак на даний момент сквер перебуває під загрозою знищення", – сказала адвокат.
Як відомо, великими зусиллями упродовж декількох років активні кияни добивалися заборони будівництва на Пейзажній алеї. Активісти власними силами створили на Пейзажній алеї сквер з молодими деревами і низкою дивовижних скульптур.
Апеляційний суд заборонив зведення будинку на місці скверу.
У березні 2011 року Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що рішення про виділення земельних ділянок під будівництво на місці паркових зон і дитячих садків у Києві будуть скасовані.
У листопаді минулого року голова КМДА Олександр ПОПОВ запропонував МЗС обрати іншу ділянку у столиці для забудови, а Пейзажну алею повернути Києву.
Територія Пейзажної алеї входить у буферну зону об`єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.