Суд дозволив будівництво на місці скверу на Пейзажній алеї

Київ. 13 березня. УНІАН. Сьогодні Вищий адміністративний суд скасував рішення Апеляційного адміністративного суду про заборону будівництва на Пейзажній алеї у Києві, чим задовольнив намір Міністерства закордонних справ побудувати багатоповерховий будинок на місці розташованого там зараз скверу і дитячого майданчику.

Про це повідомила громадська організація "Збережи старий Київ" з посиланням на адвоката Марину СОЛОВЙОВУ.

"Ми будемо оскаржувати це рішення, однак на даний момент сквер перебуває під загрозою знищення", – сказала адвокат.

Як відомо, великими зусиллями упродовж декількох років активні кияни добивалися заборони будівництва на Пейзажній алеї. Активісти власними силами створили на Пейзажній алеї сквер з молодими деревами і низкою дивовижних скульптур.

Апеляційний суд заборонив зведення будинку на місці скверу.

У березні 2011 року Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що рішення про виділення земельних ділянок під будівництво на місці паркових зон і дитячих садків у Києві будуть скасовані.

У листопаді минулого року голова КМДА Олександр ПОПОВ запропонував МЗС обрати іншу ділянку у столиці для забудови, а Пейзажну алею повернути Києву.

Територія Пейзажної алеї входить у буферну зону об`єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.