- У Києві нещодавно з’явився оптовий ринок “Столичний”. За планом Кабміну, значна частина України має бути покрита мережею саме оптових ринків з сільськогосподарською продукцією. Як він нині працює?

Заступник начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА Оксана ШРАМЧЕНКО:

- Так, це державна програма, було відповідне доручення уряду про відкриття оптових ринків. В якійсь мірі держава виступала гарантом перед банками у питанні отримання кредитів. В Києві цей ринок знаходиться на межі Київської області та міста. Перша черга була відкрита влітку 2011 року - запрацювали павільйони з овочами та фруктами. Ринок дійсно користується великим попитом серед киян, бо зручно заїхати, є місця для паркування, є візки. Друга черга запрацює у березні-квітні, планується відкриття павільйонів з м’ясом та рибою.