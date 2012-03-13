31 березня пройде міжнародний турнір зі спортивної гімнастики

Київ. 13 березня. УНІАН. 31 березня у Києві пройде ХІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики на Кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, про це заявила сьогодні на прес-конференції організатор турніру, організатор мережі київських клубів зі спортивної гімнастики для дітей, президент благодійного фонду “Спорт і діти” Стела ЗАХАРОВА.

Змагання проходитимуть у Палаці спорту. Цьогорічний турнір внесений у календарний план Держмолодьспорту України, Міжнародної федерації гімнастики та Української федерації гімнастики.

За словами С.ЗАХАРОВОЇ, стіни Палацу спорту побачать чемпіонів Європи та світу, олімпійських чемпіонів. Участь у ХІ Міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики", окрім України, підтвердили ще 12 країн, зокрема, Франція, Бразилія, Ірландія, Сирія, Польща, Литва, Словенія, Угорщина, Росія, Білорусь.

Змагання стануть своєрідною підготовкою національної збірної України до Чемпіонату Європи у Брюсселі, літніх Олімпійських ігор у Лондоні та інших стартів.

Кубок проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації та Української федерації гімнастики.

Як зазначив на прес-конференції перший заступник голови Державної служби молоді та спорту Сергій ГЛУЩЕНКО, "на жаль, в нас теми, що приносять прибутки, - алкоголь, куріння та інші шкідливі речі, рекламуються та популяризуються на досить високому рівні, тоді як спорт, правильне харчування, здоровий спосіб життя нехтуються. Вкрай важливо довести життєву необхідність спорту, і Кубок Стели Захарової - це одна з перших цеглин в наш фундамент".

Вперше турнір на Кубок Стели Захарової був проведений у 2002 році.