- Ще в 2004 році було доручення Кабміну про регулювання стихійних ринків, та підписане відповідне доручення КМДА. Як Київ зараз бореться з несанкціонованою торгівлею?
17:22, 13 березня 2012Київ
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Заступник начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА Оксана ШРАМЧЕНКО:
- В першу чергу, щоб ці ринки зникли, потрібно, щоб люди не купували на місцях несанкціонованої торгівлі, адже вони дають поштовх для такої торгівлі - є попит, отже, є і пропозиція. Згідно з законом про міліцію, повноваження по боротьбі з несанкціонованою торгівлею покладені на правоохоронні органи. В свою чергу, з боку КМДА та РДА створені оперативні групи, до складу яких входять представники торгівлі, благоустрою, які здійснюють моніторинги, застосовують штрафні санкції до порушників.
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